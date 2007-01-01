Жители деревни Кабицыно останутся без фонаря

Ранее мы сообщали о проблеме уличного освещения в деревне Боровского района Калужской области.

По словам местного жителя, на улице Весенняя фонари не горят уже более 5 лет.

В администрации Боровского района прокомментировали ситуацию:

— Линия освещения на улице Весенняя была в частной собственности, собственник отключил ее. В ведении муниципалитета только 100 метров дороги, поэтому организация освещения на таком небольшом участке является нецелесообразной, - ответили в органе местного самоуправления.