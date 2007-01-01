+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Жители деревни Кабицыно останутся без фонаря
Обнинск

Жители деревни Кабицыно останутся без фонаря

Евгения Родионова
09.10, 10:16
0 234
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ранее мы сообщали о проблеме уличного освещения в деревне Боровского района Калужской области.

По словам местного жителя, на улице Весенняя фонари не горят уже более 5 лет.

В администрации Боровского района прокомментировали ситуацию:

— Линия освещения на улице Весенняя была в частной собственности, собственник отключил ее. В ведении муниципалитета только 100 метров дороги, поэтому организация освещения на таком небольшом участке является нецелесообразной, - ответили в органе местного самоуправления.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBmeVd5eXFxSG00RW85QlN6eWxVeHc9PSIsInZhbHVlIjoiL0lGc3o5Z09YeFFWbVRNNmIzcGk3bzFFYzJwL2w2a2tXcHJOSW1UU2hqbnlUbHdPRm9HMEdpOTJKM3lnSjc0VzRTcWdDb0MzVlkzYWgvS0RwUWprbm4vOGdTYXNESUZmTmY3M2l0MlFQM1pqT1NwbzNCSkJpVFdDVTRXMThueDR6VGs5MXJFay9LNDFFM2V4eHV4Qy95Y0k1VjIyVWQvTWRiNnJSNmF0TzE3dThHVU1KWWV5ZDBHelYzQ2QyRU1ibk13TTREOWV6eEpwQXRNTWxyNldZdFJiend1M1BBdlN5eVBrQ010ZXBHeHFDVEkvbU5BVS9JazJRODRCR2lRQUNNTzkrSkMvRks2TFRaOHh1OWVuNzUyUTNwSUFvQ1pxcXV5QnFhektrNEpwU2x3V21XQ0NjcndkZktxeUtLVlVIRks0NWRzWEpRd2F5cEthd1NSUHN1cXd5SUh0ekNSR3NYcUc5SGg4MzU3UTllTG1VeE5aemNETUNRTHYrTnh0Vy9lWXhQYXphOVR0VFRpR1diUWxmcFdod0o1b1VGM003bUt5VWpjT21DcTJkOE9KOC9SSmQ4RlJ6Ym0vZXJkRCIsIm1hYyI6ImY2ZjI5NmJmMzZhOGMyNTZlMGE5ZWJiN2RmZmFmZWFlMjNmM2UzY2EzNjU2M2M2ZTQwMjI5Y2VjYmQyMWU1OTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkVreW4xeXllWnVsc0ZWSjc4ZktQV1E9PSIsInZhbHVlIjoiNWpKb05aRVFpRWZuSU9QcDhtRUdRRHFnekM0QTVsVDRjTWg3Ym9rUGp5ZTRCMEhJYnNVanBrUWxvcU9NeXQvTzdUd0UvQlFYR0pLSlZEd1VEa1BZYXdMckFtV3hzMDIyMmt3MHo3RWVvRFRXZW9acExUQm9nNml5dXJ0N1RTZlY2djFpeWhFRG1aS2lvSHRwNnhoK3VEcmZQTDh1RThFbjIvOFEzdkE5T21rS1FwWVJwZjRiQzZVczBNSXVHUnBjdi9NMlhIYndOdFJkOVc5Q2F0WDlhZTBoTzdieW5PekdXeWhndFp0b2tleFNYY0xMRDJPallVZytKRHBnaS9KVTJVY3R4NkVoczlsa3k4cUQ1ak9VR1Z1UFE1NlpiLzNaRUtveXBSeFdEYm9aWktzaE9WNjFGZENaYWQzVnh2dVRucnBZNWEzcnNROHdVK3JiRFVmOWEyZEhXZjZGYUJXWmQvVkRwb2hmaTRRU24vSWk1V0g0T2U4aG15czlFeXg1eWVoL1JCQ2pvdmlwdkJHNFFENXNNQTB6L1JPODJGSWtBYWhwSEIrMnBTVTlya2hqcy83Mzd4ai9QMmFWeHdHbmNtajI3R1R1TjJkelJPZFlXdnY1bXRNcWdidjErNDEySlJHM3RpazA0UmllNWhqZGU2RXJtazVodWNwOVpPRHFwUi9qVlh1M2t0aS90dzJhQWZQRXcrQ1R0UWRrOENEaTY3UHdEdXBoQTJKY3JzZC96bTQ2REFNYTErWGFFOC9tcWl0NTBpOVpCS2tuUk5vZEM5R0ZyTVlOVWROdk1SZ3N2a0dBQ1k5UmQrZ2d4M2tzZ1pBVXJFZDRMSGI4ZjViSCIsIm1hYyI6IjIxYzFhYTc4NGQzZThlZmI0ZWNkYWViZDQwMWJjNDBkMGQ5Nzc3M2RjMzA1OWZmNTk2NTQxYjk1YjNjM2ZhYTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+