Обнинск

В Обнинске прививки от гриппа делают в двух поликлиниках

Дмитрий Ивьев
09.10, 09:08
Перед вакцинацией обязателен осмотр терапевта, напомнили в четверг, 9 октября, в администрации города.

В Поликлинике №1 (пр. Ленина, 85) осмотр перед прививкой проводится в кабинете №423 с 8:00 до 14:00 (без записи), после 14:00 – у участкового терапевта. Вакцинация проводится в кабинете №417 с 8:00 до 18:00.

В поликлинике Центра профпатологии (ул. Горького, 11/1) осмотр перед прививкой проводится в кабинете №101 с 8:00 до 14:00 (без записи), а вакцинация – в кабинете №114 с 8:00 до 15:00.

При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и амбулаторную карту.

