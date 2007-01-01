+10...+11 °С
Обнинск

В Обнинске приняли ремонты четырех крыш

Дмитрий Ивьев
08.10, 13:21
0 266
Представители администрации города, фонда капремонта и управляющих компаний проверили качество работ. Приемка прошла по трём домам: на Ленина, 178, Аксенова, 12, Любого, 6 и Горького, 6. 

В этих домах заменили кровлю, отремонтировали козырьки над входами и балконами на верхних этажах. Также повысили парапеты - теперь они соответствуют новым строительным нормам. 

Работы выполнены с гарантией на пять лет — если что-то случится, подрядчик будет отвечать за исправление.

