В Обнинске поймали мужчину, ограбившего пенсионера

Полиция задержала 44-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже пожилого горожанина, сообщили 8 октября в УМВД по Калужской области.

Пенсионер рассказал, что после магазина за ним в подъезд зашёл незнакомец. Там тот резко вытащил у него из кармана кошелёк с шестью тысячами рублей и скрылся. Когда потерпевший выбежал на улицу, преступника уже и след простыл.

Но полицейские быстро вышли на след подозреваемого. Вскоре его нашли и доставили в отдел для разбирательства.

Сам задержанный признался, что следил за пожилым мужчиной от магазина и дождался подходящего момента, когда тот зашёл в подъезд. Там он и выхватил кошелёк. Деньги он оставил себе, а сам кошелёк выбросил.

По этому случаю возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас подозреваемый находится под арестом, а следствие продолжается. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.