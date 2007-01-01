+8...+9 °С
Обнинск

В Обнинске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Дмитрий Ивьев
08.10, 09:50
Она состоится в субботу, 11 октября, с 9:00 до 16:00.

Торговать традиционно будут на парковке у дома №240 по проспекту Ленина.

- На ярмарке можно купить продукцию местных товаропроизводителей: мясо птицы, кролика, свинину, говядину, баранину, а также яйцо, молоко и молочную продукцию, рыбу, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мёд и плодоовощную продукцию, - прокомментировали в администрации города.

Даты проведения следующих ярмарок в 2025 году: 25 октября, 8 и 22 ноября, 13 и 27 декабря.

