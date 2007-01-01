Жители деревни Кабицыно уже пять лет ждут включения фонаря

В понедельник, 6 октября, наш подписчик оставил комментарий под постом в социальной сети «Вконтакте» по проблеме уличного освещения в деревне.

По его словам, это длится уже более пяти лет: на улице Весенняя не работают фонари.

— По улице Весенняя деревни Кабицыно Боровского района фонари не горят уже более 5 лет! - рассказывает местный житель.

В администрации Боровского района ситуацию пока не комментировали.