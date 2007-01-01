+8...+9 °С
Обнинск

Жители калужской деревни более 10 лет требуют решить проблему с канализацией

Евгения Родионова
08.10, 09:15
0 309
Во вторник, 7 октября, житель Боровского района оставил комментарий на странице губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой помочь решить проблему: канализация самотёком поступает на поля между деревнями Митяево и Ильино.

По словам мужчины, раньше на этом месте выращивали сельскохозяйственные культуры, теперь образовалось большое болото из нечистот.

— Вся канализация целого населенного пункта с многоэтажными домами ежедневно сливается в открытый грунт! - возмущается местный житель. — Эти отходы затем стекают в речку Истерьму, потом в Протву и так далее, - бьёт тревогу местный житель.

По его словам, официальные ответы о том, что будут построены очистные сооружения, ничего не дают, потому что в них нет конкретных дат ввода в эксплуатацию. Это строительство всячески затягивается.

— Ситуация усугубляется тем, что вокруг проблемной территории расположены несколько десятков садоводческих некоммерческих товариществ, чьи участки также подвергаются загрязнению, - пояснил мужчина.

Администрация Боровского района ситуацию пока не комментировала.

