+10...+11 °С
Обнинск

Обнинск готовится к зимним снегопадам

Дмитрий Ивьев
07.10, 08:16
0 124
О проведенной работе в понедельник, 6 октября, сообщили на планерке в администрации наукограда.

МАУ «Благоустройство» заготовило 10 тысяч кубометров пескосоляной смеси.

Также закуплены 160 тонн реагента.

К зимнему периоду уже проводится переоборудование спецтехники.

Пока прогнозы синоптиков разнятся. Кто-то говорит, что зима в центральной России будет снежной. Другие наоборот ожидают тепло и дожди.

дороги
