Обнинск готовится к зимним снегопадам
О проведенной работе в понедельник, 6 октября, сообщили на планерке в администрации наукограда.
МАУ «Благоустройство» заготовило 10 тысяч кубометров пескосоляной смеси.
Также закуплены 160 тонн реагента.
К зимнему периоду уже проводится переоборудование спецтехники.
Пока прогнозы синоптиков разнятся. Кто-то говорит, что зима в центральной России будет снежной. Другие наоборот ожидают тепло и дожди.
