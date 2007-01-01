+10...+11 °С
Новость дня Обнинск

В Обнинске рассказали, когда вернут кольцевые автобусные маршруты

Дмитрий Ивьев
07.10, 10:20
0 197
Через неделю состоится конкурс на определение перевозчика по «старым» двойке и тройке. Об этом сообщили на планерке в администрации Обнинска. Все подготовительные работы завершены, после конкурса и оформления документов маршруты №2 и №3 будут, как раньше, следовать круговому пути, сообщили в «Обнинском городском транспорте».

Постановлением администрации города Обнинска утверждено четыре маршрута:

  • №2 АБЗ (круговой от АБЗ через Вокзал по Ленина и до АБЗ);
  • №2 КГ (круговой от Кончаловских гор через Вокзал по Ленина и до Кончаловских гор);
  • №3 АБЗ (круговой от АБ3 через Вокзал по Курчатова и до АБЗ);
  • №З КГ (круговой от Кончаловских гор через Вокзал по Курчатова и до Кончаловских гор).

Итоги конкурса будут подведены 13 октября. Движение по маршрутам будет начато с 1 декабря.

