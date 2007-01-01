В Обнинске рассказали, когда вернут кольцевые автобусные маршруты
Через неделю состоится конкурс на определение перевозчика по «старым» двойке и тройке. Об этом сообщили на планерке в администрации Обнинска. Все подготовительные работы завершены, после конкурса и оформления документов маршруты №2 и №3 будут, как раньше, следовать круговому пути, сообщили в «Обнинском городском транспорте».
Постановлением администрации города Обнинска утверждено четыре маршрута:
- №2 АБЗ (круговой от АБЗ через Вокзал по Ленина и до АБЗ);
- №2 КГ (круговой от Кончаловских гор через Вокзал по Ленина и до Кончаловских гор);
- №3 АБЗ (круговой от АБ3 через Вокзал по Курчатова и до АБЗ);
- №З КГ (круговой от Кончаловских гор через Вокзал по Курчатова и до Кончаловских гор).
Итоги конкурса будут подведены 13 октября. Движение по маршрутам будет начато с 1 декабря.
