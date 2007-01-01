Жители Калужской деревни остались без уличного освещения после удара молнии

В воскресенье, 5 октября, жительница деревни Кабицыно Боровского района обратилась за помощью к губернатору Калужской области с просьбой восстановить освещение.

По её словам, проблема длится с середины лета. 14 июля молния попала в фонарный столб, оборвались провода и перегорели фонари на пересечении улиц Баскетбольная и 1-я Строительная.

— Мы оставили заявку в администрации. Фонари обещали заменить только в конце года или в следующем, - рассказала местная жительница.

По словам женщины, ситуация осложняется с наступлением ранних осенних сумерек:

— Сейчас темнеет рано, дорога не освещается. Фонари не горят возле домов №2, 8, 12 на Баскетбольной и на столбах №32, 34, 35 на Строительной. В полной темноте ходят и дети, и пожилые люди, - беспокоятся жители деревни.

В администрации Боровского района пообещали оперативно отреагировать:

— Завтра специалист выйдет на место для обследования линии. О результатах сообщим во вторник, - ответили в ведомстве.

Жители деревни надеются на решение проблемы до наступления зимних холодов.