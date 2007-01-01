+10...+11 °С
Обнинск
Обнинск

В Обнинске двух женщин будут судить за кражу из магазина

Евгения Родионова
06.10, 16:33
В понедельник, 6 октября, прокуратура Обнинска сообщила о направлении в суд уголовного дела по двух местным жительницам. Их обвиняют в краже товаров из магазина на сумму свыше 320 тысяч рублей.

По версии следствия, женщины заранее договорились о хищениях. Одна устроилась на работу продавцом, другая приходила в рабочие смены за покупками.

— Продавец создавала видимость сканирования товаров и меняла настоящую стоимость, - рассказали в прокуратуре.

Вторая женщина имитировала оплату покупки банковской картой и выносила неоплаченные товары. С августа по сентябрь 2024 года они похитили товары на крупную сумму, - добавили в ведомстве.

Женщинам грозит до шести лет лишения свободы.

