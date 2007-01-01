В Обнинске двух женщин будут судить за кражу из магазина
В понедельник, 6 октября, прокуратура Обнинска сообщила о направлении в суд уголовного дела по двух местным жительницам. Их обвиняют в краже товаров из магазина на сумму свыше 320 тысяч рублей.
По версии следствия, женщины заранее договорились о хищениях. Одна устроилась на работу продавцом, другая приходила в рабочие смены за покупками.
— Продавец создавала видимость сканирования товаров и меняла настоящую стоимость, - рассказали в прокуратуре.
Вторая женщина имитировала оплату покупки банковской картой и выносила неоплаченные товары. С августа по сентябрь 2024 года они похитили товары на крупную сумму, - добавили в ведомстве.
Женщинам грозит до шести лет лишения свободы.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь