+12...+13 °С
В Обнинске нашли потерявшегося ребенка
Обнинск

В Обнинске нашли потерявшегося ребенка

Дмитрий Ивьев
06.10, 10:16
0 454
Он ушел из дома и числился пропавшим.

- При патрулировании города, наряд вневедомственной охраны получил информацию от ПДН о возможном нахождении пропавшего ребенка, - рассказали 6 октября в Управлении Росгвардии по Калужской области. - Экипаж быстро среагировал и отправился на предполагаемое место нахождения мальчика. Ребенка нашли около железнодорожного вокзала. Мальчик был передан сотрудникам ПДН для дальнейших действий.

общество
