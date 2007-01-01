В Обнинске нашли потерявшегося ребенка
Он ушел из дома и числился пропавшим.
- При патрулировании города, наряд вневедомственной охраны получил информацию от ПДН о возможном нахождении пропавшего ребенка, - рассказали 6 октября в Управлении Росгвардии по Калужской области. - Экипаж быстро среагировал и отправился на предполагаемое место нахождения мальчика. Ребенка нашли около железнодорожного вокзала. Мальчик был передан сотрудникам ПДН для дальнейших действий.
