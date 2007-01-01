Обнинец лишился больше двух миллионов рублей, поверив мошенникам

В понедельник, 6 октября, подробности сообщили в полиции.

По словам мужчины, ему пришло сообщение с предложением вступить в чат, якобы связанный с его бывшим местом работы. Там ему сказали, что чтобы не сократили пенсию, нужно срочно отправить код из SMS. Мужчина выполнил просьбу, не заподозрив подвоха.

Вскоре ему пришло уведомление, будто в его аккаунт на «Госуслугах» кто-то вошёл без разрешения и оформил доверенность на его имя. Потом позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что на него якобы оформили несколько крупных кредитов. Испугавшись, обнинец согласился перевести деньги на безопасный счёт, чтобы спасти свои сбережения. И перевёл мошенникам 2 миллиона 400 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.