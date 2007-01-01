+10...+11 °С
Обнинск

Гимнаст из Обнинска стал бронзовым призером чемпионата России

Дмитрий Ивьев
03.10, 16:47
В Сириусе проходит чемпионат России по спортивной гимнастике, в котором принимают участие 160 спортсменов из 19 регионов страны.

Обнинец Иван Куляк, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Ларисы Латыниной, стал бронзовым призёром в личном многоборье. В финале он занял третье место среди 24 сильнейших гимнастов страны.

Еще один представитель Обнинска Кирилл Гашков показал высокий результат и финишировал пятым, сообщил 3 октября министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Соревнования продолжаются. В заключительный день программы спортсмены выступят в отдельных видах программы - на опорных прыжках, кольцах, турнике и коне.

