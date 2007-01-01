+11...+12 °С
Обнинск

Жители села Ворсино попросили убрать деревья с дороги

Евгения Родионова
03.10, 10:45
В четверг, 2 октября, жительница села Ворсино обратилась в губернатору с просьбой убрать деревья с дороги.

Разросшиеся деревья у стен здания полностью закрывают обзор на дороге. Водители не видят встречный транспорт, а пешеходы вынуждены рисковать.

В апреле 2023 года жители сами убрали здесь 20 больших мешков мусора. Они попросили администрацию спилить мешающие деревья.

По словам женщины, деревья принадлежат загадочному хозяину гаражей. Его не знают и не могут найти. Администрация помочь не может.

Ситуация остается опасной. Мамы с колясками и школьники каждый день подвергаются риску.

