В четверг, 2 октября, Обнинский городской суд Калужской области вынес обвинительный приговор 63-летней местной жительнице.

В марте этого года вечером женщина за рулем автомобиля нарушила правила дорожного движения. Она превысила скорость и не справилась с управлением, не учтя темное время суток и мокрую дорогу. Автомобиль выехал с проезжей части и врезался в дерево.

В результате аварии пассажир машины получил тяжелые травмы.

Женщину приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год и лишили водительских прав на 1 год и 6 месяцев.