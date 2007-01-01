В Боровске благоустроили овраг на улице Мира
На протяжении нескольких лет местные жители очищали территорию от мусора и сухих деревьев, сообщили 2 октября в администрации города.
А в нынешнем году там прошли масштабные работы.
- Три месяца упорной работы вновь подарили оврагу жизнь, - отметили в администрации. - Территория преобразилась до неузнаваемости: отремонтированы и укреплены ступеньки, установлены надёжные перила, появились уютные лавочки для отдыха, организована современная система ливневой канализации, обнаружены и обустроены два природных источника.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь