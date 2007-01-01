В Обнинске задержали мужчину, похитившего строительные инструменты на 200 тысяч рублей

Предприниматель обратился в полицию с заявлением о краже дорогостоящего строительного инструмента, хранившегося в подсобном помещении дома. Ущерб составил около 200 тысяч рублей, сообщили 2 октября в УМВД по Калужской области.

Оперативники установили, что к краже может быть причастен 36-летний житель Обнинска. Выяснилось, что он сломал замок, проник в помещение и похитил перфоратор, дрель и другое оборудование. Похищенное он спрятал в лесу, а через несколько дней передал приятелю.

Инструменты нашли у знакомого подозреваемого. Всё имущество уже вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Расследование продолжается. Полиция проверяет, не причастен ли он к другим аналогичным преступлениям.