Жительница Обнинска потеряла более 1,3 миллиона рублей на ложных инвестициях
Обнинск

Жительница Обнинска потеряла более 1,3 миллиона рублей на ложных инвестициях

Дмитрий Ивьев
01.10, 11:30
0
В Обнинске расследуется уголовное дело по факту мошенничества. Местная жительница лишилась более 1 миллиона 300 тысяч рублей, поверив в возможность быстрого заработка.

Ей пришло сообщение в мессенджере от незнакомца с предложением перейти по ссылке для знакомства. Она перешла и начала общаться с мужчиной, который вскоре предложил ей заработать на инвестициях.

Для этого женщина скачала специальное приложение, в котором якобы отображался рост ее капитала. Мошенник убедил ее оформить несколько кредитных карт и переводить деньги через приложение на указанные реквизиты.

В общей сложности она перевела около 1,37 миллиона рублей, часть из которых заняла у знакомых.

Со временем общение со знакомым прекратилось, а вывести деньги или получить доход не получилось. Тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Расследование продолжается.

криминал
