Жители Обнинска массово жалуются на отсутствие отопления
Руководитель администрации Стефан Перевалов сообщил, что после начала отопительного сезона получил уже 425 жалоб.
При этом он отметил, что в прошлом году обращения было в два раза больше.
Он поблагодарил жителей за сообщения, теперь проблемы решаются по конкретным адресам.
- Заранее даю поручение подготовить развернутый отчет по домам с холодными батареями на 2 октября и инициировать проверки по каждому такому случаю, - подчеркнул Перевалов.
