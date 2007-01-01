Жители Обнинска массово жалуются на отсутствие отопления

Руководитель администрации Стефан Перевалов сообщил, что после начала отопительного сезона получил уже 425 жалоб.

При этом он отметил, что в прошлом году обращения было в два раза больше.

Он поблагодарил жителей за сообщения, теперь проблемы решаются по конкретным адресам.

- Заранее даю поручение подготовить развернутый отчет по домам с холодными батареями на 2 октября и инициировать проверки по каждому такому случаю, - подчеркнул Перевалов.