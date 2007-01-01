В Обнинске исправили ситуацию с продажей билетов на вокзале

Во вторник, 30 сентября, подробности сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Вчера региональному минтрансу дал поручение - исправить ситуацию на вокзале в Обнинске. Люди жаловались на проблемы с покупкой билетов через терминалы, - отметил глава региона. - Они работали на мобильном интернете, и во время ограничений по соображениям безопасности происходили сбои.

Сегодня терминалы оперативно подключили к кабельному интернету.

- Позвонил Стефану Перевалову, он съездил, проверил - терминалы работают. Вопрос по работе кассира в вечернее время тоже решается, - сообщил Шапша.