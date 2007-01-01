В Обнинске отключат горячую воду и отопление

Это связано с ремонтными работами у гостиницы «Юбилейная».

Ранее там реконструировали 120 метров труб.

- Участок сложный: рядом остановка, пешеходный переход, в целом большой поток машин и пешеходов, - рассказали во вторник в филиале РИР. - На время реконструкции вводили некоторые ограничения движения - и они сохранятся еще порядка двух недель, за которые мы восстановим благоустройство. Но сам участок теплосети реконструирован, а значит, для этого района повысилась надежность теплоснабжения. Теперь этот участок необходимо запустить в работу. Для этого мы завтра произведем монтажные врезки.

С 23:00 30 сентября до 18:00 1 октября не будет отопления по следующим адресам:

пр. Ленина, 46/1, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58;

ул. Красных Зорь, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17;

ул. Лейпунского, 1, 2, 3, 4, 5;

ул. Жолио-Кюри, 6;

пр. Преображения, 1.

В это же время отключат горячую воду: