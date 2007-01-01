+9...+10 °С
В Боровске запланировали новые ремонты дорог

Дмитрий Ивьев
30.09, 13:00
Фото: РИЦ Боровского района.
Их планируют провести до конца октября, сообщили 30 сентября в РИЦ Боровского района.

Состоялся аукцион по выбору подрядчика на проведение ремонта на ул. Коммунистической (от поворота на больницу) до пл. Ленина и далее по Урицкого, Берникова (до пересечения с ул. Некрасова).

Контракт предусматривает новый асфальт, ремонт колодцев, а также замену дорожных знаков.

Стоимость работ составит более 32 миллионов рублей.

