В Боровске запланировали новые ремонты дорог
Их планируют провести до конца октября, сообщили 30 сентября в РИЦ Боровского района.
Состоялся аукцион по выбору подрядчика на проведение ремонта на ул. Коммунистической (от поворота на больницу) до пл. Ленина и далее по Урицкого, Берникова (до пересечения с ул. Некрасова).
Контракт предусматривает новый асфальт, ремонт колодцев, а также замену дорожных знаков.
Стоимость работ составит более 32 миллионов рублей.
