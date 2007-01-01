+9...+10 °С
Обнинск

Жительницу Обнинска обманули при аренде квартиры через интернет

Дмитрий Ивьев
30.09, 12:34
0 335
В полицию обратилась женщина, ставшая жертвой мошенников. Её ущерб составил 80 тысяч рублей, рассказали во вторник, 30 сентября, в Управлении МВД по Калужской области.

По её словам, она искала квартиру в Москве для дочери и нашла объявление в интернете. Связавшись с якобы собственницей через мессенджер, они договорились о бронировании жилья. Мошенница прислала ссылку на поддельный сервис оплаты. После того как женщина ввела данные своей карты, с неё списали 40 тысяч рублей.

Затем «хозяйка» написала, что деньги не дошли, и посоветовала связаться со «службой поддержки». Потерпевшая разговаривала с «оператором», который сообщил, что деньги видят, но не могут их зачислить. Чтобы всё исправить, женщина должна была снова перевести 40 тысяч - якобы тогда вернутся все деньги в двойном размере.

Не заподозрив обмана, она повторно отправила деньги. Но ничего не получила, а связаться с «оператором» или «собственницей» больше не удалось - переписка исчезла, как и объявление.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас проводится расследование.

