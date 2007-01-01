В Балабаново затопило дорогу на улице Гагарина из-за проблем с канализацией

В пятницу, 26 сентября, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Пошли третьи сутки, как около дома 30 по ул. Гагарина в г. Балабаново на дорогу ключом бьёт канализационная вода, имея специфический запах. УК района говорит, что не их территория, так как люк за забором, «Водоканал» — не их, а УК. И так каждый перекладывает ответственность. Заставьте, пожалуйста, администрацию города работать! – написала Олеся.

В региональном министерстве строительства пообещали, что специалисты выедут на место для обследования и принятия мер.

Но 30 сентября Олеся сообщила, что проблема не решена, и дорога всё ещё затапливается.