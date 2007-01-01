+9...+10 °С
Обнинск

В Малоярославце объяснили проблемы с отоплением

Дмитрий Ивьев
30.09, 10:26
0 394
Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов сообщил, что провёл рабочее совещание на котельной в завокзальном районе - именно от жителей этого микрорайона поступило больше всего жалоб на отопление.

В ходе встречи с представителями управляющих компаний была обозначена проблема недостаточного давления теплоносителя при подаче тепла в два пятиэтажных дома. При этом на самой котельной давление находилось в пределах нормы. Замеры, проведённые непосредственно перед домами, также показали достаточные показатели.

Однако при осмотре подвальных помещений выяснилось, что внутри домовых систем давление падает, а на котельной наблюдается повышенный расход воды (подпитка). Это связано с тем, что некоторые жители самостоятельно спускают воду из батарей вместо воздуха, что нарушает работу всей системы.

Парфенов поручил организовать слаженные действия, а также проинформировать жителей о правилах эксплуатации отопительной системы. Он подчеркнул, что сливать воду вёдрами запрещено - это приводит к серьёзным сбоям в работе котельной.

Специализированной организации было поручено провести регулировку оборудования на котельной для повышения её эффективности.

Глава района также посетил дома по улице Мирной (дома 2, 4, 6, 8) и отметил, что во многих квартирах батареи уже тёплые. Основные проблемы остаются в стояках, где не проживают жильцы на верхних этажах, и нет возможности спустить скопившийся воздух. Сейчас ведётся работа по установлению контакта с собственниками таких квартир.

