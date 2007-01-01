+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске на 50% выполнили план вакцинации
Обнинск

В Обнинске на 50% выполнили план вакцинации

Дмитрий Ивьев
29.09, 14:54
0 163
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 29 сентября, об этом сообщили на планерке в городской администрации.

Прививки от гриппа в наукограде продолжают делать.

Напомним, в поликлинике №1 (пр. Ленина, 85) осмотр терапевта перед прививкой проводится в кабинете №423 с 8:00 до 14:00 (без записи), после 14:00 – у участкового терапевта. Вакцинация проводится в кабинете №417 с 8:00 до 18:00.

В поликлинике Центра профпатологии (ул. Горького, 11/1) осмотр перед прививкой проводится в кабинете №101 с 8:00 до 14:00 (без записи), а вакцинация – в кабинете №114 с 8:00 до 15:00.

При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и амбулаторную карту.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBuam42K3V1MEhvZzFVSytIQWdtWkE9PSIsInZhbHVlIjoiV0FrOTlzd3FseEJlcHFjKzNPcVBKT1dYQ2k1Qmt3SUdzZmVBYjlubWdsaUpYYzhkN08rV3V0UjcyVzZ2N2NSRi84WHZZQTBOeTNGOWRJbGszWDRvUGI2am5jS2lJYVJ2VXZZVENMMTY4UFRac2UxalhTL2pCc09CUUw0dnAwbjc0UjgrR2lkbTFIcUM2b1BFL0YxL05rcVE3WHZnK3RodzJWRDBhajdwMnRFK0RVWksrOENibUZXWUhwbTdmdDhTbjVTTXRxRWdMdHp2aVE4ZUp3OXY3bGZNMHQvcVpsMlBqOHJwek1SZU1ldkFMVjBBWEN1b21kZVFhMkt4T3J1UFRtTitheUc1allDdmI1THRhNCtjZkJUWjRGUGlBdWZWWi85T0tKUnVWNTN3c2hGdTM3bE8wWVYyK2hSZXdSanNuTWwxNEFUaWkvNk41Q28ycE1YM095dGxpT3hMcEMxdTZqU1lzVTU0ZlFEdG9OWEx4MlY1NEo4UTduNDBCK1hsZlhhQTlkTU0vb0RwM2VYMHdNUDlFMTl3Q3U3STVyUWZDQ015TWFiRHFOUHNMOFJHS1gwdWdnZGJIWlRueEdUSiIsIm1hYyI6ImFkODBhZmNmZTAxOTVjOTFmNTRhZThmM2IwZTI1OTVjNjI5MDcwYTdlNTMwNmJkOTA3ZTAwOGM1YmMxM2MyMWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNnWDFrY3VUNmhwRkwybTgrOElObWc9PSIsInZhbHVlIjoiQzRlblNrWW5HQVo5TGVjd0NHbWtpR1hLV1dqWm45NUJOaE9OOEFmYUcrekVlUFFmNHBCRXp0Z0c0emRvUDN1b0wyeUZQcHF0S3JUdHRDWWhxcW91V1Z3cU9xc3ZXOUdpZkV5d0JGUlNDck91QU9jOXU5MUZ6SCtlMVMvRXdOSWxxeEpPQUR3aVV4YUJmbzRpNEl3cEVUNzdBWjBGaklYZFdITCtzVThaY2ZFN0xITGgva0JIM1hvMy8wSFlOTzQ4KysydlVLT3Nwb1VhcXloaHFnOC9zcXVXTEtKV0tobmIxVTZCa1Zqb1lpVmZJdC9vUFNxQ0IvOVRFbFBBNGpxYW1Lcmhnck80TkpSSXJuaHNlV1dZY2dEbGFtQUhRbHVac2piTnRFQzlHb2NyVEJnT1JQTG1wQnRjdHcvOEZxRWlFWXZKblVXb09oN3JDcE1oU0dHbS9ZNUJrdW4zMjBRY0lTS2xJQ0lSM3h6MTVuVDVnTXhkalUxa2JQdVRWMDNGKzhGVEtBdXYwSmxpR2grVzE2LzZ3WEZxeG9HZExLbnhLcXZFN0Y5RVVQVlY2NEp0YUN5bGJKRGN4emhGQ0VsaVBHdk9GY0oydFV4VDY3clRrNDRqd3lURjB6d2xWakVIemgyZ1BGaEo1cjNuQ0tleWZqRWg1SlJFUmVSTEtTUjFNWCt6ZUlhS010TU01NWd0cEFnb21rajJZT29qK0U0VlhQeDJCZEl1cTMxR0J4UHJzanBYOGVPS1lGam94VFpnSDNDeXlJMFRkUm1tWlVHcmwxNGt0YlFEcU1QQXF6NFIvNFJjTnFIUnd5VGJEZGZnYiticVZrTUtxd0dWOFpYdiIsIm1hYyI6ImZhYzc3NTkzMGI1YjA3Y2RjMzMzMmFmZWUyYjM0YWU2NzNlYjVmZGVhZDhlMGQ2YzRmN2U1MzUyMDViZWY0ZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+