+6...+7 °С
Главная Новости Обнинск В Обнинске включили отопление в 96% домов
Дмитрий Ивьев
29.09, 16:50
0 227
Такие данные в понедельник, 29 сентября, назвали на планерке в городской администрации.

Все детские сады, школы и лечебные учреждения обеспечены теплом. Отопление поступает в 656 многоквартирных домов - это 96% жилого фонда, заявили в администрации.

Напомним, отопительный сезон в наукограде стартовал на прошлой неделе. Сначала батареи начали нагреваться в социальных учреждениях, а через несколько дней – в жилых многоквартирных домах.

Новости по тегу
жкх
