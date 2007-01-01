В Обнинске включили отопление в 96% домов
Такие данные в понедельник, 29 сентября, назвали на планерке в городской администрации.
Все детские сады, школы и лечебные учреждения обеспечены теплом. Отопление поступает в 656 многоквартирных домов - это 96% жилого фонда, заявили в администрации.
Напомним, отопительный сезон в наукограде стартовал на прошлой неделе. Сначала батареи начали нагреваться в социальных учреждениях, а через несколько дней – в жилых многоквартирных домах.
