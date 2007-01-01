В Обнинске опубликовали график проведения субботников
Работы по благоустройству запланированы на неделю - с 30 сентября по 6 октября, сообщили в администрации города.
30 сентября
- УК «УЮТ», пр. Ленина, 103
1 октября
- УК «ЧИП», ул. Звёздная, 15
- УК «ЧИП», пр. Маркса, 102
- УК «В одном дворе», пр. Маркса, 88
- УК «В одном дворе», пр. Маркса, 118
- УК «Домсервис», пр. Ленина 17
2 октября
- детский сад №26 «Хрусталик», ул. Энгельса, 25
3 октября
- УК «В одном дворе», пр. Маркса, 73
- администрация города, территория между чётной и нечётной сторонами по ул. Аксёнова
- детский сад №26 «Хрусталик», ул. Энгельса, 25
- детский сад «Дюймовочка», ул. Звёздная, 19
6 октября
- УК «В одном дворе», пр. Маркса, 54
- УК «Домсервис», пр. Ленина, 99.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь