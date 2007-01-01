+6...+7 °С
Обнинск

В Обнинске опубликовали график проведения субботников

Дмитрий Ивьев
29.09, 15:00
Работы по благоустройству запланированы на неделю - с 30 сентября по 6 октября, сообщили в администрации города.

30 сентября

  • УК «УЮТ», пр. Ленина, 103

1 октября

  • УК «ЧИП», ул. Звёздная, 15
  • УК «ЧИП», пр. Маркса, 102
  • УК «В одном дворе», пр. Маркса, 88
  • УК «В одном дворе», пр. Маркса, 118   
  • УК «Домсервис», пр. Ленина 17

2 октября

  • детский сад №26 «Хрусталик», ул. Энгельса, 25

3 октября

  • УК «В одном дворе», пр. Маркса, 73
  • администрация города, территория между чётной и нечётной сторонами по ул. Аксёнова
  • детский сад №26 «Хрусталик», ул. Энгельса, 25
  • детский сад «Дюймовочка», ул. Звёздная, 19

6 октября

  • УК «В одном дворе», пр. Маркса, 54
  • УК «Домсервис», пр. Ленина, 99.

