В Обнинске почти готова новая ледовая арена

В Обнинске завершается строительство второй ледовой арены. Сейчас идёт финальный этап: устанавливают технологическое оборудование, заканчивают обустройство административных и бытовых помещений, благоустраивают прилегающую территорию.

На новом катке планируется проводить тренировки по хоккею и фигурному катанию для спортсменов из спортивной школы олимпийского резерва «Олимп». В остальное время площадка будет доступна любителям: здесь организуют массовые катания и тренировки для любительских хоккейных команд.

Также арена станет местом проведения межрегиональных соревнований и сборов - на базе катка смогут заниматься и приезжать спортсмены из других городов.

Проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства, сообщили в понедельник, 29 сентября, на заседании правительства региона.