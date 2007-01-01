+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске почти готова новая ледовая арена
Обнинск

В Обнинске почти готова новая ледовая арена

Дмитрий Ивьев
29.09, 11:31
0 64
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Обнинске завершается строительство второй ледовой арены. Сейчас идёт финальный этап: устанавливают технологическое оборудование, заканчивают обустройство административных и бытовых помещений, благоустраивают прилегающую территорию.

На новом катке планируется проводить тренировки по хоккею и фигурному катанию для спортсменов из спортивной школы олимпийского резерва «Олимп». В остальное время площадка будет доступна любителям: здесь организуют массовые катания и тренировки для любительских хоккейных команд.

Также арена станет местом проведения межрегиональных соревнований и сборов - на базе катка смогут заниматься и приезжать спортсмены из других городов.

Проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства, сообщили в понедельник, 29 сентября, на заседании правительства региона.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InJuR1VGMGlqUEZCdEE4cWRjNTM0NVE9PSIsInZhbHVlIjoiNDgwK25IeUcrQ0VqSWk3ZnlYMXJ5SGVrMUxFZ2dTV1grek0xc0d6enA5a0kyUDB6WHU1K0p1a0UyMXVMVW9vTENlQXZyb2lsNmNIV0RXcnVvcnp2aVVmV0Y0SUpFUisrSitiZzBaaWhaYmVrTHgwQnF0SDhwV1dwTE1RaXVWSUlSSEtucWxDWDZjWjVkN2o5N0hGb2JFeVBSWnRFOElIS0xlVkt6L2FwajUyeEJQbkFnUlN5Rm5kdXRwZm4zN2NTR2lENlIyQ1pzbjd1bDlTUVdicWZNQUdVRjZlUzRzb3JBeUdBaWs5eGplYVNqQXNNZGFnRGZlUWpxK0dSM1paVGtPWGMySWZYU3Z3clFXSTk1UDVIeEJoTWc3cjBwN2ppaHIyTi9mbVY4aEZnYTVoaGlJLzFORHpVTXRrb2Z1SjZWQkc2T0NmRFN5OXhYSWFjNVg4QXBWV1RUMFR5L3MrS2ZENXVMM1lCekJiZFQ5NXBzV01yWlZTVlhMRDZEdDZYK01zNElOU2JoOWI2dXR1SGFucDF4anZ5SWIzUUcycU5ML05KNkhydzVoajFPZ1NLalkwelVHNmRWRFgyTHE0eSIsIm1hYyI6IjUzMzViNjA1YjM3OTI3MmJjMzg5N2M4ZGVjMTY3OWJkNzlkMDQ1NWRlYzA3NTQwOGYyODdhYTExMTllNzUxZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBZSStFZzBNaWlWckZ0WEVsdlNtQ2c9PSIsInZhbHVlIjoiQlhsaUJIWC9BWUtFdTRhSitmdVhJRFRxRHJMOHZKT0t2SFlHS0FLOW1MbjNTTW10bUNueStycEliVnl0WndyQVl5QzluTnRyWkdjQjRVUnowb2IzaFhxWTFVWUNDVGNUQlVTZ2U2dk14LzVzMjBkeTZqSkMxWkF2aG9qWVhic0JIbkZFSWhXaVFsRHRHV25VeFdzZTE0V2sxdFhtWDhuOFpoQy8vN3o2MFpCYmpGMWVTdEh5TGtNQ3ZLNnBhYkhTTTRLVE9aRFIrUjhiUjlYd2NmcVpPRnBobURnZ015Rzdaa0tJbzdlWFVQM2tqcUMxUWIvd1MvOTJrUzVCeURqQmFFdjgxemRUbmlhVzhIdzZBaEVaN1FNNlQwUFI4eDJmWmc2M3VmY055enM5VVpJREFNbS9SVnpRcGFJaFpnM3pKaWxQTW5jQmNTOXQyMmlWZ0h5Ym1oeENLZ0pwaUp2QjlXelB3OVA3S1hlaHdkdktkd1FrQXZjOEtzOGJNZ0FSNGNNNmt0Z0xrSVFIeWxLeUcyRUQ4cGY2dFErS1RWWGtSam9oR0VNMlVSNEFKSi8vVTlrcnV3elREUjNjclZDTm92THlUOG5QMkxEdS9xOUE2b2lTT3lYcXFTbjFWK3gvaENBQXd2V1NsMHhBUXJOZ0lzOGMydEVlWWVxR1p5eU9sdkdSV3NQTU5mTzY4NFhRLzNPdHBsNmhvOVBuZi9wL3NMcHBQNzZ0aWVYU0YvOHBGOU43TEFCWUxGbzJUcGZHU3FqN040Ynp6ekZrRURNbnhHd0tXMnF3cDNFSzVlZUVXQ1htTUxHUk1GaCtkTHJ4RDJJUGVnb2JrL2ZxOTU4VCIsIm1hYyI6IjIwMDA3Njc2YmEzMzgxN2M4MDJkMmQ0OWVmMTkxNjRkMDIzOGQxMTM4YWFkM2FkMjUwY2FhZGM1MjEwOTAxN2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+