Житель Обнинска отдал мошенникам 900 тысяч рублей

В полиции Обнинска расследуется уголовное дело по факту крупного мошенничества. Мужчина стал жертвой аферистов и лишился 900 тысяч рублей, сообщили 29 сентября в УМВД по Калужской области.

По его словам, с ним связался неизвестный, который предложил вложить деньги в инвестиции и получить большую прибыль - якобы можно заработать два миллиона. Сначала требовалось внести 500 тысяч, но у мужчины такой суммы не было. Тогда мошенник посоветовал взять кредит.

Потерпевший согласился, оформил кредит на 700 тысяч рублей и перевёл всю сумму на указанный счёт.

Через некоторое время злоумышленник снова с ним связался и сказал, что для увеличения дохода нужно внести ещё 200 тысяч. Мужчина снял эти деньги со своего счёта и передал их «сотруднице биржи», с которой встретился лично.

Когда он попытался вывести заработанные средства, сделать это оказалось невозможно. Только тогда он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Полиция устанавливает личности причастных к преступлению.