В Обнинске женщина порезала знакомого
Обнинск

В Обнинске женщина порезала знакомого

Дмитрий Ивьев
29.09, 13:10

В Обнинске следователи возбудили уголовное дело после того, как женщина ранила ножом своего знакомого.

По версии полиции, инцидент произошёл в квартире 35-летней жительницы города. Мужчина и женщина вместе пили спиртное, когда между ними вспыхнула ссора на почве ревности. В порыве гнева женщина схватила кухонный нож и ударила мужчину в живот.

Пострадавший выбежал из квартиры, а уже на улице его заметила консьержка - она увидела кровь и вызвала скорую помощь и полицию. Мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами. Медицинская экспертиза подтвердила: ему причинён тяжкий вред здоровью.

Подозреваемую задержали и доставили в отдел для разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, использованного как оружие. За такое преступление грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили 29 сентября в УМВД по Калужской области.

криминал
