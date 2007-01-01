+6...+7 °С
Обнинск

В Боровском районе умер последний ветеран войны

Дмитрий Ивьев
29.09, 13:02
1 574
 - Ушел из жизни наш земляк, последний в Боровском районе ветеран Великой Отечественной войны Георгий Фёдорович Климешин, - рассказал в понедельник, 29 сентября, глава администрации района Николай Калиничев.

Война настигла его юношей, едва достигшим совершеннолетия. Но уже в 1941 году он трудился на оборонительных рубежах, участвовал в строительстве противотанковых рвов, защищая Родину от врага. Особенно значимой страницей его боевой судьбы стала Курская битва.

Георгий Фёдорович удостоен многочисленных наград, в числе которых орден Отечественной войны I степени, медаль «За боевые заслуги» и медаль «За победу над Германией» в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В 1962 году ветеран переехал в город Ермолино. В мирное время активно занимался воспитанием молодежи. Более 10 лет возглавлял Совет ветеранов.

Награжден званием Почетного гражданина района.

18 апреля Георгий Фёдорович отметил свой 101-й день рождения.

