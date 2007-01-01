В Обнинске решат проблему с покупкой билетов на вокзале

Министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко сообщил, что ознакомился с проблемой, с которой сталкиваются жители Обнинска при покупке билетов на железнодорожном вокзале. Он связался с руководством Центральной пригородной пассажирской компании, и выяснилось, что сбои в работе терминалов оплаты действительно имеют место.

По его словам, причина неисправностей - нестабильная работа мобильного интернета.

Чтобы предотвратить такие ситуации в будущем, компания приступила к переводу терминалов на более надёжное кабельное подключение. Ожидается, что вопрос будет полностью решён в течение 7-10 дней. Министр отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

Также Шпиренко рассказал о ситуации с покупкой билетов на Калуге-1.