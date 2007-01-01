+6...+7 °С
Обнинск

Старые монеты нашли при реставрации дома в Боровске

Дмитрий Ивьев
29.09, 11:35
0 566
28 сентября глава администрации Боровского района Николай Калиничев сообщил, что во время реставрационных работ в его доме была найдена коллекция старинных предметов. 

По его словам, уже собрались различные скобяные изделия - кованые гвозди, дверные петли и латунные оконные задвижки. Иногда под половыми досками или в земле удаётся найти монеты - как дореволюционные, так и советские. 

Он отметил, что по вечерам находится время, чтобы очистить находки от грязи и патины. За последнюю неделю среди них оказались медная двухкопеечная монета 1885 года и мельхиоровая монета достоинством 20 копеек образца 1931 года. Также была обнаружена копеечная монета, на которую ещё 40 лет назад можно было купить коробок спичек или стакан газировки без сиропа в автомате.

