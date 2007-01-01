+6...+7 °С
В Обнинске 101 год исполнился ветерану войны

29.09, 11:42
День рождения отпраздновал Виктор Егорович Андреев, сообщили в понедельник, 29 сентября, в администрации города.

Виктор Андреев - уроженец Подмосковья. Он учился в девятом классе, когда узнал, что началась война. Сразу пошёл в военкомат, но в отправке на фронт ему отказали. Когда враг рвался к Москве, юноша с одноклассниками рыл окопы вокруг столицы.

На фронт он попал через год - в 1942-м. Участвовал в освобождении Калужской земли. После воевал под Ельней, где получил первое из пяти ранений. Сражался с захватчиками в Беларуси, Польше и в Восточной Пруссии. День Победы встретил в Чехословакии.

Награждён орденом Отечественной славы 1 степени, медалями «За отвагу» и «За оборону Москвы».

