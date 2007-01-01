В Обнинске водителей автобусов просят подъезжать ближе к остановкам

При размещении материалов в рубриках сервиса категорически запрещена ненормативная лексика, оскорбления, названия фирм и компаний в заголовках.
Допускается добавление только фотографий и изображений, сделанных вами, или таких, права на которые принадлежат вам. Публикуя изобразительные материалы вы берете на себя всю полноту ответствености за нарушение авторских прав.
Запрещено размещение любых рекламно-информационных материалов, в том числе логотипов, водяных знаков, адресов сайтов на фотографиях и в тексте новости, поздравлений благодарностей от имени компаний и организаций, пресс-релизов, новостей от организаций и объединений, в том числе упоминания их в качестве спонсоров, организаторов, почетных гостей и т.п. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в отдел Интернет-продаж по координатам, указанным вот на этой странице: "Реклама на сайте и в изданиях ООО «Агентство «КП — Калуга»
Не допускается публикация новостей и статей, взятых с других сайтов Калужской области.