Обнинск

Две машины столкнулись на трассе в Обнинске

Дмитрий Ивьев
29.09, 10:17
Стали известны первые подробности о ДТП, которое утром в понедельник, 29 сентября, вызвало пробки на трассе М3 «Украина» в черте Обнинска.

На участке, где проходит реконструкция дороги, столкнулись автомобили «Хавал» и «Тэнк». После этого одна из машин въехала в дорожное ограждение.

Главное управление МЧС по Калужской области сообщило, что в результате происшествия есть один пострадавший.

Причины аварии устанавливаются.

