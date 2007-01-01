Две машины столкнулись на трассе в Обнинске
Стали известны первые подробности о ДТП, которое утром в понедельник, 29 сентября, вызвало пробки на трассе М3 «Украина» в черте Обнинска.
На участке, где проходит реконструкция дороги, столкнулись автомобили «Хавал» и «Тэнк». После этого одна из машин въехала в дорожное ограждение.
Главное управление МЧС по Калужской области сообщило, что в результате происшествия есть один пострадавший.
Причины аварии устанавливаются.
