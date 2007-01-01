+7...+8 °С
Обнинск Более 80% домов Обнинска уже подключены к отоплению
Обнинск

Более 80% домов Обнинска уже подключены к отоплению

Дарья Джуманова
28.09, 14:25
0 251
Об этом сообщил врио главы города Стефан Перевалов в воскресенье, 28 сентября.

Он уделил особое внимание дому на Менделеева, 8, где ремонтируют кровлю. Перевалов пригласил подрядчика и убедился, что работы не мешают запустить отопление.

- В понедельник эта работа будет организована, - пообещал глава города.

Он также взял под контроль график капремонта кровли, так как сроки уже нарушены.

