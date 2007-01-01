Более 80% домов Обнинска уже подключены к отоплению
Об этом сообщил врио главы города Стефан Перевалов в воскресенье, 28 сентября.
Он уделил особое внимание дому на Менделеева, 8, где ремонтируют кровлю. Перевалов пригласил подрядчика и убедился, что работы не мешают запустить отопление.
- В понедельник эта работа будет организована, - пообещал глава города.
Он также взял под контроль график капремонта кровли, так как сроки уже нарушены.
