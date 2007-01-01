+6...+7 °С
Обнинск

Первая осенняя ярмарка открылась в Обнинске

Дмитрий Ивьев
27.09, 09:00
Она работает в субботу, 27 сентября, сообщили в администрации города.

Торговать будут до 16:00 на проспекте Ленина, 240.

- На ярмарке можно купить продукцию местных товаропроизводителей: мясо птицы, кролика, свинину, говядину, баранину, а также яйцо, молоко и молочную продукцию, рыбу, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мёд и плодоовощную продукцию, - заявили в администрации.

Водителей просят не оставлять личный транспорт в районе автобусных остановок и на проезжей части.

