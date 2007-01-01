На четырех улицах Обнинска пройдет ямочный ремонт

Эти работы запланированы на период с 29 сентября по 3 октября, сообщили в пятницу в администрации города.

В порядок должны привести улицы Блохинцева, Парковую, а также проспекты Ленина и Маркса. На Северной будут восстанавливать обочины.

График могут скорректировать из-за погоды, пояснили в МАУ «Благоустройство».

На следующую неделю синоптики прогнозируют в Обнинске преимущественно сухую погоду.