+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск На четырех улицах Обнинска пройдет ямочный ремонт
Обнинск

На четырех улицах Обнинска пройдет ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
26.09, 13:54
0 255
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Эти работы запланированы на период с 29 сентября по 3 октября, сообщили в пятницу в администрации города.

В порядок должны привести улицы Блохинцева, Парковую, а также проспекты Ленина и Маркса. На Северной будут восстанавливать обочины.

График могут скорректировать из-за погоды, пояснили в МАУ «Благоустройство».

На следующую неделю синоптики прогнозируют в Обнинске преимущественно сухую погоду.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imx3YWFQeFFwMnA4eklTVXNJS3BxRFE9PSIsInZhbHVlIjoiTFY5akNxcDcyRWZWSmZtK2V4Q1lqMTZ5SThYZFFpT1FvVEhYRGpLK2RLUjRoVllFSmRzeUhOTDVZcGdKMC9ZQlhVeCt5TkxtL2UyMHNYc2dKSnl3N0c5UmdSdUp0K3ZYck9zdU95QmhISzhTV0RjdmxQL0NTTFg2Rkk3YWtQSG9keEErcEtPbFQ5SG1waEhGUnE1dEJCbWMveVluK1Uvc0lSY2tZOXN4dEw3RzdmNEN3QnB6ck11by9oVXpGR05ZVFcwQ3ZYTzN5K2RzRklmRkNaZC9NWGZIMDFjVk5uOEV4REVSWW1raXNKMGFRNGgvSXRFMGRvQ2VWaFF0di80ZjU4UFRScFd2RUtBK1FIcThUY1puQU1KQ2k1bUV2Skk3NkpJdnptSVJuQzl4VVdnWHBrYTdnQUV0UlhuSGxBSnNudVBOUVF5WEFZMHpudDZ3VFUzQkJ3VU8xaWNXRmJOakVjU1Zjb1ZSR1o2aEFYWkZ5U1Q0SllSWEhxaGIyUzlNZlpJMStHaEplTzUzRUhNV0kxejhOc290N01BVCsxNGkySEEwZGNKbmFic0FGaU9KTHJnVG9acXE0RUhiSStZaSIsIm1hYyI6ImViZDU5MTlmZjRhMGEyMjcyZjMwZDIzYTU5MzRjNDBmZDAzOWY4OWE2MTc0MmI0N2FjNDQ2ODIxNjIzMGI0NDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9Ydkd6T0FpMURYc3pBTlZSMUFyRkE9PSIsInZhbHVlIjoiRG1nZ0xnWE85blRDQThHREx1WmVvWXV4TFhvNUkwSzhSZFhRWUxRT2RacHNYUWRXcGN5cGVzQzBndUthWDVrVmlycGtZMUdJTnF0eEp4L1Z3bFUrU1RtL0tldHpnQzVkbzFmU2xKdDNUc1NJNjdxcUdaaVZNTkR3OW5pWFBZQzBtL3d6dUtYS2N0MTJNUEhLNnRDNVhhcEhvSkc0eTBNVmdXK0ZKNlduSjd1aW9ib3ZIdkRwMGxoS0hEeXE0ZFI1aDUvQjRXSmQ2VldsZkgxNmRNa3V3MHZ0OTY2ZnZrcGlMZnpyaEw4Vjg1eStTVFN5djFadHkvUDNWZkFsSklaVzR6RngwOXlQS01vSXdnOWJ4aUF2VmhHeGUxRCtaZVZFNEFnLy83QklQeVNuWTNJN0UzRmlybUREWmMwTGZwbzkrUGlBZmZBOFk2enFhblhsQ2oyL1RVMHdSOHBKQjg4Zi9mZ2owRThRQXg5b1RNaDZpbHZTTTNnUlJLWVk3bUJTZHlZbDR5NFlXWFdoV2lOcjVEYlJNWjd2WTJ2TW8wVmNZOWxMU0NNUm9ZUzdJam1aYUd5d201RWV0VEtJRjFoWFFvYzM4TDk1amFvM1FQR20vUHRUR2k5b3VQOCt1R0QyVTBmSjBia0pPZkZReFlMVHgwbTMrQitmbVgrTEhJSndjU0luZ3lFanRKZ1QwbGJHa1p3ZHlSczQ4Rmtacjl4MkQ3ckc3VTl5QVJweGo1MGZzSzI3d1NxcUJnZDdha1VFazR6NVpxNlk1NjdrYy8yRm5sZnU4UllJUGsvd1FIUllHYncvOXh3Zm1DWjN6RjA3c1o2eHlSUTBFdGFFUXMrbSIsIm1hYyI6IjM1OWY1YzI0NDA5OWU4YmNjZGJkODMxODE1YWZkYjFmMzdmOWU1YjdlMDEyZjg4ODA4ZjA3ODJlOTczMTgyYzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+