На четырех улицах Обнинска пройдет ямочный ремонт
Эти работы запланированы на период с 29 сентября по 3 октября, сообщили в пятницу в администрации города.
В порядок должны привести улицы Блохинцева, Парковую, а также проспекты Ленина и Маркса. На Северной будут восстанавливать обочины.
График могут скорректировать из-за погоды, пояснили в МАУ «Благоустройство».
На следующую неделю синоптики прогнозируют в Обнинске преимущественно сухую погоду.
