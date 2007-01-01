В Обнинске рассказали, когда закопают теплосети у гостиницы «Юбилейной»
В пятницу, 26 сентября, на месте побывал новый руководитель городской администрации Стефан Перевалов.
- Работы по железу в районе гостиницы «Юбилейная» закончатся не позднее 30 сентября, - заявил он. - Затем две недели потребуется на приведение территории в порядок. На подачу тепла в жилые дома и соцобъекты это не влияет. Продолжу контролировать ремонты и запуск отопительного сезона.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь