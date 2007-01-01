Строители исправили ошибку: в Обнинске обустроили подъезд к земельному участку

Капитальный ремонт дороги на улице Борисоглебской в наукограде обернулся большой проблемой для местной жительницы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 25 сентября.

Когда строительная техника уехала, оказалось, что вместе со старым асфальтом был демонтирован единственный съезд к ее участку. Его не включили в проект, и ни администрация Обнинска, ни заказчик работ не восстановили его.

Для пенсионерки и инвалида это означало настоящую изоляцию — подвезти продукты или просто доехать до дома стало невозможно.

Ситуацию удалось переломить. Была проведена проверка, которая подтвердила нарушение. В итоге ошибку дорожников признали, и нашлись те, кто обязан ее исправить. К участку разработали проект и построили новый, полноценный подъезд, который теперь позволяет беспрепятственно добираться до дома.