В Обнинске завершено расследование дела о ножевом ранении при ссоре
Следователи закончили расследование уголовного дела по факту серьёзного увечья, нанесённого в ходе бытового конфликта, рассказали в полиции.
Мужчина и женщина жили вместе в одной квартире. Однажды они распивали спиртные напитки, после чего между ними возникла ссора. Мужчина начал высказывать женщине претензии о её внешности и заявил, что у него есть другая подруга. Это сильно обидело женщину.
В порыве эмоций она взяла кухонный нож и ударила мужчину в грудь. После этого, испугавшись, сама вызвала скорую.
Медики установили, что пострадавшему причинён тяжкий вред здоровью - опасный для жизни.
Теперь женщине грозит до десяти лет лишения свободы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь