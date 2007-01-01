В Обнинске завершено расследование дела о ножевом ранении при ссоре

Следователи закончили расследование уголовного дела по факту серьёзного увечья, нанесённого в ходе бытового конфликта, рассказали в полиции.

Мужчина и женщина жили вместе в одной квартире. Однажды они распивали спиртные напитки, после чего между ними возникла ссора. Мужчина начал высказывать женщине претензии о её внешности и заявил, что у него есть другая подруга. Это сильно обидело женщину.

В порыве эмоций она взяла кухонный нож и ударила мужчину в грудь. После этого, испугавшись, сама вызвала скорую.

Медики установили, что пострадавшему причинён тяжкий вред здоровью - опасный для жизни.

Теперь женщине грозит до десяти лет лишения свободы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.