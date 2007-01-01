Жительница Обнинска лишилась 350 тысяч рублей, поверив мошенникам

В полицию обратилась женщина, ставшая жертвой телефонного обмана. Ей позвонили и представились сотрудником интернет-магазина. Звонивший сообщил, что якобы её дети оплатили ей подарок, и чтобы его получить, нужно назвать код из СМС.

Женщина выполнила просьбу - и вскоре получила реальное сообщение от Госуслуг: «Зафиксирован вход в ваш профиль. Если это не вы — звоните в поддержку». В смс был указан номер телефона, рассказали 25 сентября в полиции.

Она перезвонила - и с ней заговорил «сотрудник службы безопасности». Он заявил, что её аккаунт взломали, данные украдены, а на её имя оформили кредит на 500 тысяч рублей, которые будто бы пошли на финансирование преступников.

Затем связался «представитель правоохранительных органов», который сказал, что, чтобы избежать уголовной ответственности, женщина сама должна погасить этот «кредит».

Испугавшись, она перевела мошенникам 350 тысяч рублей.

Через несколько часов им снова позвонили и сообщили, что на неё оформили ещё один кредит - уже на 2 миллиона рублей. Тогда женщина поняла, что её обманули, и сразу же обратилась в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Расследование продолжается.