Отопление в Обнинске запустят за неделю
В четверг, 25 сентября, стартовал отопительный сезон в жилом секторе.
Однако батареи будут нагреваться у жителей наукограда постепенно.
- Пуск тепла - процесс поэтапный, в котором принимаем участие мы и управляющие компании, обеспечивающие прием теплоносителя и управление внутридомовыми сетями, - прокомментировали в филиале РИР. - Пуско-наладочные работы по подключению отопления начнутся со Старого города и займут порядка недели. Сроки будут зависеть от ситуации в каждом конкретном доме. Если батареи в квартире не прогреваются, обратитесь в свою управляющую организацию.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь