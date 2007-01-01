+7...+8 °С
Обнинск

Отопление в Обнинске запустят за неделю

Дмитрий Ивьев
25.09, 15:45
В четверг, 25 сентября, стартовал отопительный сезон в жилом секторе.

Однако батареи будут нагреваться у жителей наукограда постепенно.

- Пуск тепла - процесс поэтапный, в котором принимаем участие мы и управляющие компании, обеспечивающие прием теплоносителя и управление внутридомовыми сетями, - прокомментировали в филиале РИР. - Пуско-наладочные работы по подключению отопления начнутся со Старого города и займут порядка недели. Сроки будут зависеть от ситуации в каждом конкретном доме. Если батареи в квартире не прогреваются, обратитесь в свою управляющую организацию.

