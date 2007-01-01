В Обнинске обещают привести в порядок территорию у «Юбилейной»
В четверг, 25 сентября, ситуацию прокомментировал руководитель администрации наукограда Стефан Перевалов.
- Обратил внимание на ремонтные работы рядом с гостиницей «Юбилейная», - отметил он. - На запуск отопительного сезона они не повлияют. Но там пора наводить порядок. Портит вид и создает пробки. Завтра с утра начну день именно на этом объекте вместе с подрядчиком. О результатах расскажу.
