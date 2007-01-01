+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске обещают привести в порядок территорию у «Юбилейной»
Обнинск

В Обнинске обещают привести в порядок территорию у «Юбилейной»

Дмитрий Ивьев
25.09, 14:52
0 324
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 25 сентября, ситуацию прокомментировал руководитель администрации наукограда Стефан Перевалов.

- Обратил внимание на ремонтные работы рядом с гостиницей «Юбилейная», - отметил он. - На запуск отопительного сезона они не повлияют. Но там пора наводить порядок. Портит вид и создает пробки. Завтра с утра начну день именно на этом объекте вместе с подрядчиком. О результатах расскажу.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ild4U1R0TFJJZFowdHVTRlE1NWpRTVE9PSIsInZhbHVlIjoia2lWYTVheGo5QnhlbmRCWXE0Q2J5RFBYeEMvV2QxUEhMZWxvUXh4bHJVVGhkMGM3VStPRWJEL2xQN1pUN2cvU1FtZTlKcGprMy9RWUJDaHJQNEZraDJBSzRtTFBrdjBQSmNCYmdXTnJubVQ5b09hNEgzOXd4am1DaEFYYksrZWxSd2RSK1Z6YU9hUnE0Q1NTK0l0cERETEZrUHFqWHh0Y1pud1MyUFZQaWlHemdocFBmdm4zSFcyRUxXeWt6eEwrZXZReG5iOTh4cCs2ZklRNzBYQW9KeVRJank1a0NkYlNMc2hibmZjb3A4cHBTVzRkTFJCQ2VaRWtBcExjbVZnUTZzRkdSQjA1VjNTS0cvUkxuWjJYWGNkZ2gxR3NwR2JBc3QyYzBqSmhsLy9tTnYwWlhWMUhFczJNZXJGaDJaUW44Q0t5UWZ2ei9BWlVoYXJYMXIwNWp5cmh1WVlwY29iV1FBUWliMmpVTjJxREg1aERsTzVPWWg0djgwbktDSnJZUElSVmw2WVFOU2d6YWhRRzBBaWtScDk1WmU3MHZsYVgyQ01UQi9RUUVwcXRhWjhKTlNIWHlEbjFKKzMwNTJFcCIsIm1hYyI6ImVmNjliMGU3MjhiMDM4YWY4MTYxN2YyN2RjZWNiZjU3MGYzMzFhMjU4ODA0NThhMzYzMjI5NDUzMDE5NjlmYWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijh6eEZXNzZXQ09ReFpkYlh5Y3hjVnc9PSIsInZhbHVlIjoiR3NraUtvVUtiUnpubk1rT3ZZdDJZSUtzRmNMeHErVFVlbEVCeXlXUWd4UXFFUkpXbmo3T0VZdkw0QzRhaFpMK0xHbjBhYVpqOXhlVm1WR3BrZnZUUC8yUFp1OU5ZMlhlVUN4TnRPdU9nQ1Rha3lpRjdLeDFvVGcrTE9GN0Z2d01ScXRiV2Ntc0tBMStXenEraGFUY0xRWVhZaGJVZ1NqS0pjbzE2T0pXcTA4V3lFWnNsY0o1QWtlQnJESk91OEl0cUNUa2dORjUydVBmOUlYaHZrZlh3KzVxYm1Mdk9XaytSMFNseXV4UFBtWjhLOFVDdGxDdnpLT1BNcUxUQTl0K25FMVo3NmE0UzFVbDhuTE9jUUNvTXorQUxLaU53bEMyczJYZGE0eWh1TXllODBCRTkwKzZzZE9TM0VUMWZndFhnTmo4cFhCekZRRExuRmo5eEFIaUdmN1dxWllQV0g3K1JMYlErSnhWMkI3ODMrei9kWCs2bVJtdDJ6TUVEQ04xbC9HUjg4QVg2Zk1aOGhUMHpNa3Z5d2VZZXpBbWlRQldBa1ZiVFdEV0pQYmJ5ZXRsd2dsNDc3Z3BnRVRYNHNGK29seU5DKy9qTmJ6ZUZMYjBFcnRwbHk2cllTSlNuZ0VvWEF4MXRBZUFueVh1eHZ2elZTbVFIcy9QSURxa0VKQytIRklMT1NoTHdiSWlpTVJUelo0ZVdXbWxYbTJsSkZBWFVCWWlHYkMvelY5VG92L1lvVlJOSUZNd1luUURMbGdTNTNFK1JjSkZuNEVoZ1l1cC9hTnZScTNPQTJwMERuMXl3R24xb1dscVYyZXJXb0lPSVkxMEw5dVVoZEFiZHhCcSIsIm1hYyI6IjRlYjM0ZGEwN2YzZGE2NWYxMzc5Y2IzMmRhMDUwM2RjNTJlZGE4MDI2NmMwNzA4NTBiNTUzNGJiNWE1OTEwZTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+