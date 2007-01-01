+7...+8 °С
Обнинск

В Обнинске начали отапливать жилые дома

Дмитрий Ивьев
25.09, 14:53
В четверг, 25 сентября, об этом сообщил руководитель администрации Стефан Перевалов.

- К запуску отопительного сезона город готов. Тепло уже подается во все социальные учреждения. Сегодня начинаем подачу тепла жителям, - прокомментировал он. - Первым на себе это ощутит Старый Город. Все остальные адреса должны быть подключены в течение недели. Процесс небыстрый, буду контролировать лично.

По его словам, решение о начале отопительного сезона не из тех, которыми будут довольны все: кому-то холодно, кому-то жарко, возникают вопросы оплаты.

Перевалов попросил жителей наукограда писать ему в соцсетях, если старт отопительного сезона будет вызывать неудобства.

