В Обнинске начали отапливать жилые дома

В четверг, 25 сентября, об этом сообщил руководитель администрации Стефан Перевалов.

- К запуску отопительного сезона город готов. Тепло уже подается во все социальные учреждения. Сегодня начинаем подачу тепла жителям, - прокомментировал он. - Первым на себе это ощутит Старый Город. Все остальные адреса должны быть подключены в течение недели. Процесс небыстрый, буду контролировать лично.

По его словам, решение о начале отопительного сезона не из тех, которыми будут довольны все: кому-то холодно, кому-то жарко, возникают вопросы оплаты.

Перевалов попросил жителей наукограда писать ему в соцсетях, если старт отопительного сезона будет вызывать неудобства.