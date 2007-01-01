В Балабаново странный ремонт дыры на детской площадке возмутил жителей

Жалоба появилась под публикацией губернатора в понедельник, 22 сентября.

- В городе Балабаново по ул. Энергетиков, д.1 обвалилось покрытие на детской площадке. УК не принимает меры огородить данный участок и обезопасить детей, играющих на детской площадке, под обвалом проходит кабель. Прошу принять меры. Так неравнодушные жители место провала огородили ящиком, - написала Татьяна.

Спустя два дня Госжилинспекция сообщила, что ремонт выполнен. Однако на присланных женщиной фотографиях видно, что ремонтники ограничились тем, что залили дыру бетоном, а сверху водрузили обратно тот же ящик и куски старого покрытия.

Ведомство, получив фотофиксацию, пообещало повторно обязать УК устранить неисправность уже должным образом.