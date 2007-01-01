В Обнинске отключат горячую воду и отопление
Ремонтные работы начнутся в среду, 24 сентября, сообщили в филиале РИР.
С 21:00 среды до 19:00 пятницы не будет горячего водоснабжения и отопления по следующим адресам:
- ул. Поленова, 2, 4, 6, 9, 11, 10, 12, 14,
- ул. Гагарина, 69, 71,
- пр. Ленина, 221, 217, 219, 221, 223,
- ул. Славского, 4,
- ФТШ,
- школа №18,
- д/с «Почемучка» и другие потребители микрорайона,
- мкр. Молодежный,
- ИАТЭ - Студенческий городок, 15/1, 15/3,
- Технопарк,
- д/с «Чудо-Радуга».
