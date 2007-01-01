+5...+6 °С
Главная Новости Обнинск В Обнинске отключат горячую воду и отопление
Обнинск

В Обнинске отключат горячую воду и отопление

Дмитрий Ивьев
24.09, 16:22
0 382
Ремонтные работы начнутся в среду, 24 сентября, сообщили в филиале РИР.

С 21:00 среды до 19:00 пятницы не будет горячего водоснабжения и отопления по следующим адресам:

  • ул. Поленова, 2, 4, 6, 9, 11, 10, 12, 14,
  • ул. Гагарина, 69, 71,
  • пр. Ленина, 221, 217, 219, 221, 223,
  • ул. Славского, 4,
  • ФТШ,
  • школа №18,
  • д/с «Почемучка» и другие потребители микрорайона,
  • мкр. Молодежный,
  • ИАТЭ - Студенческий городок, 15/1, 15/3,
  • Технопарк,
  • д/с «Чудо-Радуга».

